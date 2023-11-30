Банки Лаоса начали принимать российские карты «Мир»

Часть банков Лаоса начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом со ссылкой на посла РФ в Лаосе Владимира Калинина сообщает РИА Новости.

«Некоторые банки уже принимают карты «Мир», а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», — сообщил Калинин.

Посол выразил сожаление, что Лаос, будучи дружелюбной к РФ и самобытной страной, недостаточно известен в России как туристическое направление. Он также подчеркнул, что 2024 год объявлен в Лаосе «Годом туризма».

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что уровень политических отношений России с Лаосом хороший, но необходимо наполнять его экономическим содержанием.

25 ноября сообщалось, что власти Кубы назвали сроки начала работы платежной системы «Мир» в своей стране.

Ранее российская система «Мир» начала работать на всей территории Венесуэлы.