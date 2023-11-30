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В Госдуме предупредили о возможной ликвидации всех индивидуальных предпринимателей

Депутат Кирьянов предупредил о возможной ликвидации в России всех ИП в 2029 году

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В 2029 году в России может исчезнуть такая форма ведения бизнеса, как «Индивидуальный предприниматель» (ИП). Об этом в интервью Ura.ru заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов.

По его словам, в указанный срок подойдет к концу эксперимент по введению налога для самозанятых, и владельцам малого бизнеса и микробизнесов придется выбрать другую форму налогообложения.

Парламентарий высказал мнение, что то, что сейчас называется индивидуальный предприниматель — это морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса, которая была актуальна 30 лет назад.

При этом если самозанятые увидят, что растут в доходах, их деятельность становится более прибыльной, в таком случае они смогут стать руководителями или учредителями юридического лица, уточнил Кирьянов.

Ставки налога для самозанятых в настоящее время составляют 4% с физлиц, 6% — с юрлиц и ИП. ПАО, АО, ООО и другие должны отдавать государству 20% от дохода.

Ранее ФНС назвала число самозанятых граждан в России.

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