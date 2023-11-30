Россиянам в декабре выплатят сразу две пенсии

Некоторые российские пенсионеры в декабре текущего года смогут получить сразу две выплаты по старости, сообщает газета «Известия».

В конце декабря часть пенсионеров, которые обычно получают свои пенсии до 10 числа, сможет получить сразу выплаты. Это связано с тем, что в связи с технической корректировкой праздничных дат россияне в декабре сразу получат и пенсию за январь. Ее выплатят между 25 и 29 декабря.

Газета напомнила, что с 1 января 2024 года пенсии будут повышены на 7,5%. Поэтому выплата январской пенсии будет осуществляться уже по новым правилам.

Ранее сообщалось, что в Карабаше Челябинской области работницу почты обвинили в присвоении чужих социальных выплат. Эти деньги она, как установили следователи, потратила на азартные игры.

До этого сообщалось, что россияне с большим стажем смогут досрочно выйти на пенсию в 2024 году.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».