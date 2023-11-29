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ЕЦБ обеспокоен использованием активов РФ без консенсуса G7

ЕЦБ: конфискация замороженных активов РФ может подорвать доверие к евро

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Использование замороженных российских активов после единоличного решения ЕС будет нести риски для репутации евро, как валюты. Об этом сообщил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос, пишет Bloomberg.

Как отметил банкир в интервью издани, изъятых в рамках санкций, должно быть согласовано на уровне G7/ По оценке ЕЦБ, более €200 млрд активов управления Москвы заблокированы в еврозоне.

Вице-президент подчеркнул, что евро является второй по значимости валютой мирового рынка, и односторонние шаги могут подорвать доверие к ней. По мнению банкира, средства лучше найти «иным путем» для восстановления Украины.

В то же время ЕС обсуждает планы наложить наизъятые активы «налог на наживу» и направить выручку на нужды Киева. Однако ЕЦБ до этого выразил опасения, что такое решение может иметь долгосрочные негативные последствия.

До этого чешские депутаты предложили национализировать российскую собственность.

Ранее экономист сообщил, что в Европе начали жалеть о заморозке российских активов.

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