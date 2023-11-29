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«Авиасейлс» отметил рост спроса жителей Москвы и Петербурга на авиабилеты в ЕС

За неделю спрос жителей Москвы и Петербурга на авиабилеты в ЕС вырос вдвое

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Николай Филяков/РИА Новости

За последнюю неделю вырос спрос на авиабилеты из Москвы и Петербурга в города Европы. В столице больше всего стали интересоваться Женевой (Швейцария), а в Петербурге — Берлином (Германия). Поиски и бронирования авиабилетов по этим направлениям выросли больше, чем в два раза. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Москвичи стали чаще искать и бронировать билеты в Женеву, Прагу и Берлин. Спрос на эти направления за последнюю неделю вырос на 128%, 103% и 89% соответственно.

Сейчас улететь в Швейцарию из России можно по цене от 12 тыс. рублей с ночной пересадкой в Стамбуле. Более удобные перелеты, например, с короткой пересадкой в Марокко, стоят от 39 тыс. рублей. Авиабилеты Москва—Прага с короткой удобной пересадкой в Стамбуле обойдутся в более чем 19 тыс. рублей. Перелет в Берлин без длинных пересадок стоит от 25 тыс. рублей.

Петербургские путешественники активнее ищут и бронирую авиабилеты в Берлин, Лондон и Париж. Спрос на полеты в эти европейские столицы вырос на 132%, 113% и 58%. Авиабилеты из Петербурга в Берлин с пересадкой стоят от 23 тыс. рублей, в Лондон — более 20 тыс. рублей, и в Париж — свыше 23 тыс. рублей.

По данным сервиса, доля бронирований авиабилетов в европейские страны на эти новогодние праздники составляет 6% от всех зарубежных бронирований. Чуть меньше бронирований приходится на Беларусь и Арабские Эмираты.

«Повышение интереса к Европе — традиционный тренд перед длинными каникулами. Европейские города остаются в топе желаемых направлений для отдыха у путешественников, несмотря на требования визы и необходимость пересадок. Один из поводов полететь в Европу на новогодние праздники — рождественские ярмарки в европейских городах», — отметили в пресс-службе сервиса.

До этого сервис назвал девять городов, куда дешевле всего улететь из Москвы в новогодние праздники.

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