«Авиасейлс» отметил рост спроса жителей Москвы и Петербурга на авиабилеты в ЕС

За последнюю неделю вырос спрос на авиабилеты из Москвы и Петербурга в города Европы. В столице больше всего стали интересоваться Женевой (Швейцария), а в Петербурге — Берлином (Германия). Поиски и бронирования авиабилетов по этим направлениям выросли больше, чем в два раза. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Москвичи стали чаще искать и бронировать билеты в Женеву, Прагу и Берлин. Спрос на эти направления за последнюю неделю вырос на 128%, 103% и 89% соответственно.

Сейчас улететь в Швейцарию из России можно по цене от 12 тыс. рублей с ночной пересадкой в Стамбуле. Более удобные перелеты, например, с короткой пересадкой в Марокко, стоят от 39 тыс. рублей . Авиабилеты Москва—Прага с короткой удобной пересадкой в Стамбуле обойдутся в более чем 19 тыс. рублей . Перелет в Берлин без длинных пересадок стоит от 25 тыс. рублей .

Петербургские путешественники активнее ищут и бронирую авиабилеты в Берлин, Лондон и Париж. Спрос на полеты в эти европейские столицы вырос на 132%, 113% и 58%. Авиабилеты из Петербурга в Берлин с пересадкой стоят от 23 тыс. рублей , в Лондон — более 20 тыс. рублей , и в Париж — свыше 23 тыс. рублей .

По данным сервиса, доля бронирований авиабилетов в европейские страны на эти новогодние праздники составляет 6% от всех зарубежных бронирований. Чуть меньше бронирований приходится на Беларусь и Арабские Эмираты.

«Повышение интереса к Европе — традиционный тренд перед длинными каникулами. Европейские города остаются в топе желаемых направлений для отдыха у путешественников, несмотря на требования визы и необходимость пересадок. Один из поводов полететь в Европу на новогодние праздники — рождественские ярмарки в европейских городах», — отметили в пресс-службе сервиса.

До этого сервис назвал девять городов, куда дешевле всего улететь из Москвы в новогодние праздники.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, куда поедут россияне в начале января.