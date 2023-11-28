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Гендиректор американской Binance United States подал в отставку

Чанпэн Чжао подал в отставку с поста главы американской Binance US

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Binance

Основатель и глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао покинул свой пост. Об этом сообщается в аккаунте компании в соцсети X (бывший Twitter).

«Поскольку CZ (Чанпэн Чжао. — «Газета.Ru») переходит к жизни после Binance, он решил уйти с поста председателя нашего совета директоров и передал свои права голоса через доверенное лицо, в соответствии с которым его интерес в компании является чисто экономическим, и он не будет больше не участвовать в нашем управлении», — говорится в сообщении.

До этого генеральный прокурор США Меррик Гарленд сообщал, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance позволяла осуществлять транзакции на сумму около $900 млн между США и Ираном, а также крупные транзакции с Сирией и Крымом.

Также сообщалось о транзакциях в новые регионы РФ с помощью Binance. Компании предстоит выплатить $4,3 млрд в бюджет США.

Ранее Bloomberg сообщал, что правительство Индонезии запустит национальную криптобиржу в рамках реформы финансового сектора.

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