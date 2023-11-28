Голикова отметила стремительные изменения на российском рынке труда

Российской экономике потребуется дополнительно 2 млн работников к 2030 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Национальная система квалификаций России», передает ТАСС.

По ее словам, с учетом демографических тенденций необходимо преодолеть структурную безработицу на рынке труда. Из общего числа 800 тыс. работников потребуется обрабатывающему производству, 400 тыс. — транспорту и логистике.

Голикова отметила, что прогнозы регионов по востребованным профессиям разошлись. «Рынок труда за последние полтора года изменился стремительно. Мы вынуждены оперативно перестраивать систему образования», — констатировала вице-премьер.

Ранее министр труда Антон Котяков прогнозировал потребность экономики в кадрах к 2030 году на уровне более 73 млн человек. По данным министерства потребность в ученых, исследователях и IT-специалистах вырастет на 430 тыс. человек, а в сфере транспортировки и хранения — на 400 тыс. человек.

Ранее Голикова сообщила о резком снижении уровня безработицы в России с 2000-х.