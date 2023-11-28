Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Голикова отметила стремительные изменения на российском рынке труда

Голикова: к 2030 году экономике РФ потребуется еще 2 млн работников

close
100%
Климентьев/РИА «Новости»

Российской экономике потребуется дополнительно 2 млн работников к 2030 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Национальная система квалификаций России», передает ТАСС.

По ее словам, с учетом демографических тенденций необходимо преодолеть структурную безработицу на рынке труда. Из общего числа 800 тыс. работников потребуется обрабатывающему производству, 400 тыс. — транспорту и логистике.

Голикова отметила, что прогнозы регионов по востребованным профессиям разошлись. «Рынок труда за последние полтора года изменился стремительно. Мы вынуждены оперативно перестраивать систему образования», — констатировала вице-премьер.

Ранее министр труда Антон Котяков прогнозировал потребность экономики в кадрах к 2030 году на уровне более 73 млн человек. По данным министерства потребность в ученых, исследователях и IT-специалистах вырастет на 430 тыс. человек, а в сфере транспортировки и хранения — на 400 тыс. человек.

Ранее Голикова сообщила о резком снижении уровня безработицы в России с 2000-х.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий