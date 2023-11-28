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В Китае заявили о бесполезности санкций Евросоюза против России

China Daily: Евросоюзу пора задуматься о рациональности санкций против РФ

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Евросоюзу пора задуматься о рациональности санкций в отношении России. Об этом со ссылкой на публикацию китайской газеты China Daily пишет ТАСС.

«Евросоюз применил в отношении РФ 11 пакетов санкций, которые распространяются на энергетику, экономику, торговлю и другие сферы. Однако (…) в III квартале 2023 года российский ВВП вырос на 5,5% в годовом исчислении», — говорится в публикации.

Кроме того, China Daily напоминает о прогнозе крупнейшей европейской инвестиционной компании Amundi, согласно которому динамика развития российской экономики в 2024 году втрое превысит показатели Еврозоны.

28 ноября в Китае рассказали, что угрожает мировой экономике. Премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил, что нужно не допускать искусственного разрыва и препятствования работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек.

До того немецкий политик счел, что санкции против РФ вредят экономике Германии, в то время как российская экономика растет.

Ранее на фоне санкций в Кремле призвали развивать порты с прямым выходом к океану.

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