Евросоюзу пора задуматься о рациональности санкций в отношении России. Об этом со ссылкой на публикацию китайской газеты China Daily пишет ТАСС.

«Евросоюз применил в отношении РФ 11 пакетов санкций, которые распространяются на энергетику, экономику, торговлю и другие сферы. Однако (…) в III квартале 2023 года российский ВВП вырос на 5,5% в годовом исчислении», — говорится в публикации.

Кроме того, China Daily напоминает о прогнозе крупнейшей европейской инвестиционной компании Amundi, согласно которому динамика развития российской экономики в 2024 году втрое превысит показатели Еврозоны.

28 ноября в Китае рассказали, что угрожает мировой экономике. Премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил, что нужно не допускать искусственного разрыва и препятствования работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек.

До того немецкий политик счел, что санкции против РФ вредят экономике Германии, в то время как российская экономика растет.

Ранее на фоне санкций в Кремле призвали развивать порты с прямым выходом к океану.