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Стало известно, сколько направят на индексацию страховых пенсий в РФ в течение трех лет

Минфин: на индексацию пенсий в РФ в 2024-2026 годах направят около ₽600 млрд

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Федеральный бюджет РФ на 2024-2026 годы предусматривает около 600 млрд рублей на индексацию страховых пенсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«<…> на индексацию страховых пенсий <…> будет направлено почти 600 млрд рублей», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, страховые пенсии неработающих пожилых россиян с учетом прогнозного уровня инфляции с 1 января 2024 года будут проиндексированы на 7,5%. В 2024 году средний размер выплат составит 23,244 тыс. рублей.

28 ноября член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскрыла «Газете.Ru» подробности повышения пенсий в 2026 и 2027 годах. Парламентарий подчеркнула, что новый порядок будет более точным. Данные по реальной инфляции, которые планируется использовать при перерасчете выплат, запросят у Росстата, а по реальным доходам — у Федерального казначейства.

Ранее Силуанов оценил ситуацию с ценами в РФ фразой «если не покупать, то нормальные».

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