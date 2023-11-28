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Польские перевозчики назвали условия для снятия блокады с украинской границы

Польские перевозчики откроют границу с Украиной, если получат 50% рейсов

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Yan Dobronosov/Reuters

Польские перевозчики согласны снять блокаду с границы с Украиной, если будут обеспечивать половину рейсов между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отрасли, знакомого с ситуацией.

По его словам, польским перевозчикам важно, чтобы их водители и польские фирмы не простаивали из-за того, что рынок заполнили украинцы.

«Нам не важно кто сколько зарабатывает, у кого сколько машин», — отметил источник агентства.

Он добавил, что в настоящее время идет работа над законопроектом, согласно которому польские перевозчики будут получать половину от объема всех перевозок импортеров или экспортеров товаров с Украины.

До этого политолог Денис Денисов прокомментировал сообщения о том, что польские дальнобойщики собираются на круглосуточной основе блокировать КПП «Шегини» на границе с Украиной вместо 11 часов в сутки, как было ранее. По его словам, ситуацию не следует рассматривать как некое противостояние между Варшавой и Киевом.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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