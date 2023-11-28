Конституционный суд ФРГ поставил точку в финансовой системе Шольца

В понедельник конституционный суд Германии вынес решение, поставившее под вопрос финансовую систему, созданную канцлером Олафом Шольцом. Об этом сообщает Financial Times.

Суд постановил, что правительство нарушило конституцию ФРГ, дважды используя кредитные линии не по назначению. Как заявил журналистам председатель фракции ХДС Херман Грёхе, решение Конституционного суда является «тяжелым ударом» по финансовой политике канцлера. В частности, суд критикует систему внебюджетных фондов, при помощи которых Шольц финансировал антикризисные меры на сумму более €156 млрд.

Под вопросом оказался сам принцип работы финансовой системы коалиции, которая позволяла штатно тратить больше средств при соблюдении конституционных ограничений по дефициту. «Эти уловки распространились настолько, что в Берлине считали их обычным делом», — подчеркнуло ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Шольц изначально придерживался строгой бюджетной политики, однако в период пандемии и энергетического кризиса активно задействовал внебюджетные фонды. Как заявил финансовый аналитик Кристиан Линнеманн в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, правительство нарушило закон, дважды распоряжаясь кредитами не по назначению.

В целом, решение конституционного суда ставит под сомнение всю финансовую систему, созданную при Шольце. Как отмечает один высокопоставленный источник, она «рухнула как карточный домик». По мнению экспертов Форсы, это еще больше ухудшит имидж канцлера среди избирателей.

До этого Шольц пообещал помогать Украине, несмотря на проблемы ФРГ.

Ранее Шольца высмеяли в бундестаге за речь о бюджетном кризисе.