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Эксперт объяснил, как выгодно перепродать квартиру на вторичном рынке

Риелтор Пысин: чтобы выгодно перепродать квартиру, нужно купить ее дешевле рынка

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Pexels

Чтобы флиппинг (покупка квартиры на вторичном рынке, ее ремонт и перепродажа с наценкой) был эффективным, необходимо выбирать недооцененные квартиры. Об этом в беседе с РИАМО сообщил генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин.

«Чтобы флиппинг был эффективен в спальных районах столицы или городах Подмосковья, необходимо выбирать недооцененные квартиры, которые продаются ниже рыночной цены на 20-30%. В таком случае модель будет работоспособна», — отметил эксперт.

По его словам, одним из главных преимуществ флиппинга является высокая доходность. Прибыль от объема вложенных средств в одну квартиру в среднем составляет 20% годовых. Полный цикл сделки от момента покупки до продажи после ремонта составляет шесть-восемь месяцев, рассказал Пысин.

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев до этого рассказал, как приобрести квартиру при недоступной ипотеке. Сейчас, по его словам, лучше отложить покупку и дождаться более выгодных условий по кредитным ставкам. Однако даже если жилье куплено сейчас, в будущем заемщик имеет право «перекредитоваться», напомнил он.

Ранее стало известно, на сколько снизился спрос на вторичное жилье в Москве.

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