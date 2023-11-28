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Эксперт заявил, что кофе в России подорожал из-за курса валют

Эксперт Глухов заявил, что кофе в России подорожал из-за ослабления рубля

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Pexels.com

Директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов заявил, что основной причиной подорожания в этом году кофе в России стал рост курса доллара, но в следующем году стабильный рубль сможет сдержать цены. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Глухова, прогнозы, которые делались летом, полностью оправдались, кофе подорожал в среднем на 15%. Основным фактором, влияющим на цену кофе в России, пока остается курс валют.

Эксперт отметил, что если курс доллара не изменится, то в 2024 году повышения цен на кофе можно будет избежать.

Кроме того, сказал Глухов, из-за роста цен на топливо существенно возросла стоимость доставки кофе в Россию.

Ранее генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что цены на кофе могут снизиться из-за борьбы Евросоюза с вырубкой тропических лесов.

В октябре сообщалось, что в России существенно выросло количество скидок на чай и кофе. Самые большие скидки на чай можно найти в Москве, Санкт-Петербурге и Калининградской области.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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