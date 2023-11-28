Германия выделила «Укрэнерго» €24,5 млн на реконструкцию объектов энергетики

Власти Германии в кооперации с государственным банком страны KfW направило компании «Укрэнерго» €24,5 млн на реконструкцию и защиту энергетических объектов республики. Об этом сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительство Германии через банк KfW выделило кредит в размере €24 млн», — объявил он.

По информации Кудрицкого, германские власти также выделили Украине €0,5 млн грантовых средств для наращивания устойчивости энергосистемы страны.

Как разъяснил глава «Укрэнерго», эти финансовые средства будут направлены на восстановление высоковольтных объектов энергетики, постройку защитных сооружений для них и на углубление технических связей с европейской энергосистемой.

Согласно его данным, украинская энергетическая компания уже получила от ФРГ свыше €220 млн кредитных и грантовых средств.

До этого министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что Германия выделила €10 миллионов на строительство научно-исследовательских центров в республике.

Ранее сообщалось, сколько Украина потратит на ракетное вооружение в 2024 году.