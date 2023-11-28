Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Германия выделила «Укрэнерго» €24,5 млн на реконструкцию объектов энергетики

ФРГ направила «Укрэнерго» €24,5 млн на восстановление энергетических объектов

close
100%
Global Look Press

Власти Германии в кооперации с государственным банком страны KfW направило компании «Укрэнерго» €24,5 млн на реконструкцию и защиту энергетических объектов республики. Об этом сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительство Германии через банк KfW выделило кредит в размере €24 млн», — объявил он.

По информации Кудрицкого, германские власти также выделили Украине €0,5 млн грантовых средств для наращивания устойчивости энергосистемы страны.

Как разъяснил глава «Укрэнерго», эти финансовые средства будут направлены на восстановление высоковольтных объектов энергетики, постройку защитных сооружений для них и на углубление технических связей с европейской энергосистемой.

Согласно его данным, украинская энергетическая компания уже получила от ФРГ свыше €220 млн кредитных и грантовых средств.

До этого министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что Германия выделила €10 миллионов на строительство научно-исследовательских центров в республике.

Ранее сообщалось, сколько Украина потратит на ракетное вооружение в 2024 году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий