Цены на сжиженный газ в России взлетели до максимума за два года

В ноябре цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на российском оптовом рынке выросли до 33,7 тыс. рублей за тонну на Урале и в Сибири. В европейской части страны показатель составил 35,7 тыс. рублей Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что текущие цены на 5,8 раза превышают средние значения начала 2023 года. При этом они соответствуют уровню ноября 2021 года, когда тонна СУГ стоила около 33 тыс. рублей.

В феврале 2023-го стоимость сжиженного газа опускалась до отметки в 5 тыс. рублей за тонну, что стало минимумом за последние два года. Для сравнения, абсолютный рекорд был зафиксирован в августе 2021-го на уровне 48 тыс. рублей.

При этом аналитики, опрошенные изданием, прогнозируют снижение цен на СУГ в ближайшие месяцы.

В середине прошлой недели цены на бензин снизились. Стоимость АИ-92 опустилась на 3,14% — до 47 661 рубля за тонну, АИ-95 подешевел на 2,9% и составил 50 122 рубля за тонну. Цены на летний дизель упали на 1,1% до 56 489 рублей, межсезонного — на 0,92% до 56 225 рублей, зимнего — на 0,68% до 69 304 рублей за тонну. Таким образом, в середине недели, 23 ноября, цены на все основные виды топлива на крупнейшей российской товарной бирже показали снижение.

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