В России расширят лимиты по льготной ипотеке

Российское правительство готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки в стране. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на министерство финансов Российской Федерации.

В Минфине отметили, что дополнительное финансирование нужно в связи с повышением ключевой ставки с 8,5% до 13% и роста спроса на государственные программы.

Газета указывает, что в августе-сентябре в период поднятия ключевой ставки спрос на льготную ипотеку был ажиотажным. В результате этого лимиты у банков стали тратиться быстрее.

«Известия» указывают, что банки могут продолжать выдавать льготные ипотеки, даже когда лимитов не станет, но такой подход несет риски для доходности кредитных организаций. Из-за этого некоторые банки могут на время приостановить выдачи по госпрограммам.

До этого сообщалось, что министерство строительства и ЖКХ планирует до конца 2023 года завершить подготовку основных параметров льготной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ранее сообщалось, что жители Москвы и Подмосковья получили рекордную сумму в рамках ипотеки.