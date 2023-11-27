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При посадке на мель сухогруза под Анапой разлива нефти не произошло

Сухогруз под флагом Белиза сел на мель у берегов Анапы в результате шторма

На сухогрузе Blue Shark, севшем на мель под Анапой, не допустили разлива нефти, несмотря на повреждение двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

«В анапском селе Витязево в 440 метрах от берега из-за проблем с двигателем и сильного волнения моря сел на мель сухогруз «Blue Shark» под флагом Белиза. Разлива нефтепродуктов нет. Его снимут с мели после улучшения погодных условий», — заявили в оперштабе региона.

До этого Telegram-канал Shot, ссылаясь на переговоры между диспетчером и командой судна, сообщил, что сухогруз Blue Shark, которого выбросило на мель в Краснодарском крае, предварительно, не может получить помощь из-за отсутствия буксиров и плохих погодных условий.

По информации канала, диалог с экипажем сухогруза начался около 3 часов назад, с самого начала ЧП. По данным канала, на борту судна находится 30 человек. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. Как сообщалось, мощный шторм выбросил на мель судно Blue Shark рядом с поселком Витязево.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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