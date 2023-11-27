При посадке на мель сухогруза под Анапой разлива нефти не произошло

На сухогрузе Blue Shark, севшем на мель под Анапой, не допустили разлива нефти, несмотря на повреждение двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

«В анапском селе Витязево в 440 метрах от берега из-за проблем с двигателем и сильного волнения моря сел на мель сухогруз «Blue Shark» под флагом Белиза. Разлива нефтепродуктов нет. Его снимут с мели после улучшения погодных условий», — заявили в оперштабе региона.

До этого Telegram-канал Shot, ссылаясь на переговоры между диспетчером и командой судна, сообщил, что сухогруз Blue Shark, которого выбросило на мель в Краснодарском крае, предварительно, не может получить помощь из-за отсутствия буксиров и плохих погодных условий.

По информации канала, диалог с экипажем сухогруза начался около 3 часов назад, с самого начала ЧП. По данным канала, на борту судна находится 30 человек. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. Как сообщалось, мощный шторм выбросил на мель судно Blue Shark рядом с поселком Витязево.

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