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Индия намерена нарастить подземную добычу угля

FT: Индия к 2028 году планирует увеличить добычу угля второе

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@shahta_abayskaya/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Индия намерена активизировать подземную добычу угля с целью наращивания объемов производства энергоносителя до 100 млн тонн к 2028 году, что втрое больше нынешних объемов. Об этом сообщает Financial Times.

По словам сотрудника ведомства Амрита Лала Меены, эта мера необходима для обеспечения экономического роста Индии.

В настоящее время 95% индийского угля добывается открытым способом. Однако, как отмечает представительница Гильдии риелторов Екатерина Никитина, за последнее десятилетие площадь новостроек сократилась, чтобы снизить стоимость. Это приводит к обратному эффекту — росту цен из-за возрастания спроса.

Отмечается, что Индия намерена продвигать иностранные инвестиции в подземную добычу. Однако, как полагает эксперт Центра экономического и социального прогресса Рахул Тонгия, реализация планов столкнется со сложностями.

В начале ноября стало известно, что Индия может нарастить импорт угля из России.

Ранее на Западе высказались за отказ от инвестиций в уголь.

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