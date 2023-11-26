Молдавский оппозиционер сообщил о планах на поставку газа из Турции

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что прорабатывает вопрос льготных поставок газа из Турции в те регионы Молдавии, где на прошедших выборах победила оппозиция. Об этом Шор заявил в своем Telegram-канале.

«Есть турецкая компания, которая вежливо согласилась помочь Молдове, вернее тем регионам, которыми руководим мы, получать газ по доступной цене. В Турции есть бизнесмены, которые компенсируют эту цену и дадут возможность Гагаузии, Тараклийскому району и Оргеевскому району получать газ по такой цене», — пишет Шор.

По словам политика, необходимые для Молдавии запасы газа в данный момент находятся в хранилищах Украины, а поставки будут осуществляться через энергетическую компанию NordGaz Furnizare. Шор утверждает, что проект позволит потребителям получать газ на 40% дешевле, чем сейчас.

До этого парламент Молдавии решил продлить действие режима чрезвычайного положения с 1 декабря еще на 30 дней.

Режим ЧП в Молдавии действует с конца 2021 года, изначально его ввели из-за возможных перебоев в поставках газа. Позже причиной продления назвали ситуацию на Украине.

Ранее экс-президент Молдавии Додон заявлял, что в скором времени в стране предстоят позитивные перемены.