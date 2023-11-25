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Власти Кубы назвали сроки начала работы платежной системы «Мир»

Куба планирует наладить оплату картами «Мир» до конца года

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Власти Кубы рассчитывают до конца 2023 года наладить на острове работу карт платежной системы «Мир». Об этом заявил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда в соцсети X (ранее Twitter).

«На Кубе начинается технологическое внедрение использования российских карт «Мир» в качестве платежного средства», — пояснил Гранда.

Он добавил, что этот процесс постепенно распространится на всю страну, начиная с туристических объектов в Гаване, Варадеро и на островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй. По словам министра, до конца 2023 году, услугу внедрят в большинстве объектов туриндустрии, сетевых магазинах и сервисных центрах.

В середине ноября на всей территории Венесуэлы начала работать российская система «Мир». Министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто отметил, что она позволяет проводить платежи на 100% территории страны, порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты «Мир».

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

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