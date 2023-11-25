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Новак рассказал о росте торговли сельхозпродукцией между Москвой и Анкарой

Новак: Россия и Турция нарастили взаимный объем торговли сельхозпродукцией

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак, выступая на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции, заявил, что за 10 месяцев страны увеличили объем торговли в области сельского хозяйства в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, передает ТАСС.

«Увеличился как экспорт из России в Турцию, так и импорт турецкой продукции. Россия предпринимает шаги по увеличению ввоза турецкой сельскохозяйственной продукции», — сказал он.

Новак добавил, стороны договорились работать над дальнейшим увеличением объемов торговли.

Также чиновник рассказал о планах по расширению торгово-экономических связей с Турцией.

Министр торговли Турции Омер Болат по итогам переговоров с Новаком по экономическому сотрудничеству заявил, что Турция продолжит развивать отношения с Российской Федерацией, основываясь на независимых собственных решениях.

Ранее сообщалось, что в октябре Украина нарастила вывоз зерна после трех месяцев снижения.

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