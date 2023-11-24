Стало известно, куда продаются самые дешевые авиабилеты на новогодние праздники

Самым доступным направлением для перелетов по России из Москвы в длинные январские выходные с 1 по 8 января стал Нижний Новгород . Авиабилеты туда-обратно можно найти от 4 800 рублей на одного взрослого. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования авиабилетов «Авиасейлс». Там назвали еще восемь российских и зарубежных городов, куда можно дешевле всего улететь в новогодние праздники.

По данным сервиса, в топ-3 бюджетных направлений для перелетов из столицы по России вошли также Псков и Санкт-Петербург. Полет во Псков обойдется в 7 тыс. рублей. В Санкт-Петербург — от 9 800 рублей.

Ближнее зарубежье

Путешественникам из Москвы в соседние страны дешевле всего лететь в Белоруссию — билеты до Минска и обратно на праздники стоят от 14 300 рублей. В казахстанский Актау столичные жители могут улететь от 24 200 рублей. Топ-три бюджетных направлений ближнего зарубежья завершает Фергана (Узбекистан), куда продаются билеты от 26 000 рублей.

Дальнее зарубежье

Почти по цене полета в Узбекистан можно отправиться и дальше — в иранский Тегеран ( от 28 200 рублей). По самому популярному дальнему направлению у россиян, в Стамбул , билеты на прямые перелеты стоят от 41 600 рублей. Турецкий мегаполис популярен и за счет большого количества рейсов в европейские страны. В тройку доступных дальних направлений также вошел Каир (Египет) с билетами от 53 700 рублей.

«Спрос на авиабилеты у туристов, самостоятельно приобретающих их, в предстоящие праздники вырос. В этом году доля всех новогодних бронирований выросла на 40% по отношению к прошлому году. Топ внутренних популярных направлений не изменился за год. Это традиционно Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. А вот из заграничных направлений в этом году страны ближнего зарубежья оказались популярнее Турции, а также в топ бронируемых направлений вошел Китай», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.

Компания проанализировала стоимость билетов по России, в Ближнее и Дальнее зарубежье в ноябре 2023 года. В каждой категории были выбраны три самых доступных направления.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, куда россияне отправятся на новогодние праздники.