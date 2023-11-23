В России ввели квоты на вывоз лома из страны

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию одобрила введение квоты на экспорт лома с 1 декабря по 30 июня 2024 года размером в 600 тыс. тонн. Об этом заявили в пресс-службе Министерства экономического развития России.

«Размер квоты в 600 тыс. тонн остался неизменным, как и внутриквотная пошлина в 5%, но не менее €15 за тонну», - заявил первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Согласно информации ведомств, внеквотная пошлина также останется без изменений — 5%, но не менее €290 за тонну.

Как рассказали в Минэкономики, пролонгация данных мер позволит поддерживать цены и обеспечить российские металлургические предприятия стратегическим сырьем.

До этого Министерство промышленности и торговли предложило продлить квоту на вывоз из России лома и отходов черных металлов.

Ранее Минфин допустил ввод лимита на вывоз золота из России.