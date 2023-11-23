В Казахстане не исключили возвращения McDonald's

Компания McDonald's может возобновить свою деятельность в Казахстане, если изменится геополитическая ситуация в регионе, сообщил Асет Машанов, генеральный директор компании Food Solutions KZ, управлявшей до начала года сетью ресторанов в Казахстане. Его цитирует ТАСС.

«Этот вопрос, честно говоря, не к нам, потому что мы этот процесс не контролируем. Это зависит от геополитической ситуации в регионе», — заявил гендиректор, добавив, что для этого необходимо решение головной компании.

Машанов подтвердил, что уход бренда из Казахстана был связан с разрывом цепочек поставок продуктов из России.

«Когда McDonald's ушел из России по политическим соображениям, это отразилось на нас, нашем бизнесе, в том числе потому, что у нас поставки [мяса] шли из России», — сообщил гендиректор.

По его словам, сейчас мясо в Казахстан поступает как из России, так из стран ближнего зарубежья и Европы.

После ухода McDonald's из Казахстана в ноябре 2022 года, рестораны сети открылись под новым брендом I'M.

Ранее сообщалось, что доля посетителей трех крупнейших сетей фастфуда в России — «Вкусно – и точка», Burger King и KFC с Rostic's — достигла 45%