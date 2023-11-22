Сбер объявил победителей молодежного конкурса AI Challenge

Церемония награждения победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи младше 18 лет AI Challenge, организованного Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта, состоялась на конференции «Путешествие в мире искусственного интеллекта» (AI Journey). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что во время проведения конкурса в этом году была сформирована 251 команда из представителей 47 стран. Так, с начала командного этапа разработано более 2300 решений.

Директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева наградила 15 лучших команд в пяти конкурсных направлениях: медицина, креативные индустрии, производство, анализ изображения и видео, сельское хозяйство.

Кроме того, авторы самых перспективных разработок будут рассмотрены в качестве потенциальных стажеров, а их решения могут быть применены в компаниях Альянса в сфере искусственного интеллекта. Также команды-победители разделили призовой фонд конкурса, который в этом году составил 10 млн рублей.

В направлении «Производство» от «Северстали» участники разрабатывали алгоритмы анализа информации о заказах, которые определяли, будет ли заказ выполнен вовремя (бинарная классификация). Победителем стала команда f1_score(y_val, y_val) (Москва).

Самой сильной в направлении «Медицина» от Лаборатории ИИ Сбербанка, где команды решали задачу по построению ML-модели для ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, стала команда Minions (Владивосток, Санкт-Петербург)

В направлении «Креативные индустрии» от Sber AI команды создавали собственные интерактивные пространства с уникальными работами генеративного искусства в формате музыки, изображения, видео, 3D-объектами, отображающими прошлое, настоящее и будущее таким, каким оно им видится. Первое место заняла команда «НИИ (настоящий интеллект)» (Краснодар, Москва).

В направлении «Анализ и изображение видео» от VK соревновались модели оценки качества изображений без использования референсного. Победу одержала команда Komarovo enjoyers (Санкт-Петербург, Энгельс).

В направлении «Сельское хозяйство» от «Уралхима» команды разрабатывали основанные на машинном зрении модели детекции и классификации заболеваний растений на всех стадиях вегетации. Победила команда DataBarrels (Пермь, Москва).