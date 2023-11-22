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В AIJ Contest 2023 приняло участие более 1300 исследователей данных из 20 стран мира

Сбер объявил победителей международного соревнования AIJ Contest 2023

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Pexels

Сбер объявил победителей международного соревнования по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey Contest 2023, которое банк проводит совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI. Об этом сообщает пресс-служба Сбера. Призовой фонд соревнований составил 11,5 млн рублей.

«В этом году в конкурсе участвовало более 1300 исследователей данных из 20 стран мира, включая Россию, Индию, Индонезию, Казахстан и другие. Всего в рамках AIJ Contest 2023 было загружено рекордное количество решений более 12 000, что в 2 раза больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задачи AI Journey Contest 2023 сформировали концепцию SUPER: сила (Strength), уникальность (Unique), персонализация (Personalization), равные возможности (Equal) и помощь (Rescue).

Как отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, соревнования являются отличной возможностьб для создания передовых технологий искусственного интеллекта.

«В этом году мы получили рекордное количество решений. Но я впечатлен даже не столько их количеством, сколько качеством. В этом году участники предложили нестандартные решения для задач, которые представляют серьезный вызов. Я благодарю всех участников за высокий профессионализм и нестандартное мышление. Это большой вклад в развитие искусственного интеллекта на благо общества», — сказал он.

Кроме того, лучшая научная статья в сборнике конференции AI Journey 2023 была удостоена денежной премии в размере одного миллиона рублей. Награду получила группа исследователей из Университета Иннополис и МФТИ в составе Михаила Рудакова, Александра Безносикова, Ярослава Холодова и Александра Гасникова, подавших свою статью «Техники сжатия активаций слоев и градиентов для распределенного обучения моделей искусственного интеллекта».

Всего для участия в отборе было получено более 270 заявок из разных стран по самым актуальным темам в области AI. Экспертная комиссия выбрала 38 статей, которые вошли в сборник и будут опубликованы в спецвыпуске научного журнала «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления».

«В прошлом году мы учредили крупный денежный приз за лучшую научную публикацию по этой теме в рамках научного трека AI Journey и в этом году впервые вручаем его. Наряду с выходом научного сборника это наш вклад в развитие искусственного интеллекта и машинного обучения в стране», — сказал Ведяхин.

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