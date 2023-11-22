Стало известно, во сколько обошлась Украине блокада границы

Украинская экономика потеряла более €400 млн из-за инцидента с польскими дальнобойщиками, которые заблокировали КПП на границе между двумя странами. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, передает ТАСС.

По словам Балина, простой одного украинского грузовика обходится перевозчику в €350 ежесуточно с учетом упущенной выгоды.

Напомним, польские дальнобойщики с 6 ноября перекрыли три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить для украинских коллег льготы от ЕС. Из-за блокады выросли тарифы на перевозку грузов в три раза.

21 ноября словацкие водители заблокировали КПП «Вышне-Немецке - Ужгород». Погранслужба Украины сообщила о временном разблокировании пункта пропуска. Сейчас на выезд в Словакию ожидают около 400 фур.

В середине ноября представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Украина и Польша не смогли договориться на переговорах разблокировать находящие на границе КПП для украинских перевозчиков. Демченко уточнил, что были заблокированы КПП «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». На тот момент проезда ожидали 2,3 тыс. грузовых автомобилей.

Ранее эксперты рассказали, когда Финляндия откроет КПП на границе с Россией.