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Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета в 2023 году

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году ожидается на уровне 1% ВВП

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Дефицит российского федерального бюджета по итогам 2023 года ожидается на уровне 1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

«Около 1% ожидается. Изначально 2% было. За счет чего? Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают, в общем, неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета», — пояснил министр.

В интервью телеканалу Asharq News Bloomberg Силуанов сообщал, что дефицит российского бюджета в этом году будет чуть выше 1% ВВП. По предварительной оценке Минфина РФ, в в январе-октябре дефицит бюджета достиг 1,23 трлн рублей.

Совет Федерации в среду одобрил закон о федеральном бюджете России на 2024-2025 годы. В течение трехлетнего периода, как ожидается, дефицит бюджета не превысит 1%. В 2024 году он запланирован на уровне 0,9% ВВП, в 2025 году — 0,4% ВВП, в 2026 году — 0,8% ВВП.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2024-2026 годы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат рассказал, какой процент средств теряет бюджет России из-за курящих граждан.

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