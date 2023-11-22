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Крупнейшие банки Израиля сегрегировали активы россиян

Forbes: три крупнейших банка Израиля сегрегировали активы граждан России

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Pexels

Три крупнейших банка Израиля — «Дисконт», «Апоалим» и «Леуми» — провели сегрегацию активов на счетах граждан России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на основателя инвестиционно-консалтинговой компании SmartGen Марка Ойгмана.

По его словам, банки заранее оповестили клиентов об этом, тем самым предоставляя время на продажу активов. У россиян пока сохраняется возможность открывать счета в банках Израиля и торговать иностранными ценными бумагами, учет которых осуществляется вне Европейского союза.

16 ноября израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан РФ даже при наличии израильского паспорта. Причиной тому стало предписание бельгийского депозитария Euroclear.

Директор департамента экономического сотрудничества Министерство иностранных дел России Дмитрий Биричевский назвал неприемлемой дискриминацией ограничения для российских граждан в банках Израиля.

Ранее минфин США расширил санкции против России.

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