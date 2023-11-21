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У победителя в лотерею попытались отобрать выигрыш в два миллиарда долларов

The US Sun: житель США попытался отобрать выигрыш в $2,04 млрд у победителя

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Осенью 2022 года 31-летний Эдвин Кастро выиграл в лотерее Powerball больше двух миллиардов долларов, однако мужчина по имени Хосе Ривера заявил, что выигрышный билет на самом деле купил он, и подал в суд на победителя. Об этом пишет The US Sun.

Ривера заявил, что купленный им билет лежал на столе в его комнате и был похищен арендодателем Урачи Ромеро. После этого он каким-то образом попал к Кастро. При этом Ромеро рассказал, что жилец якобы действительно показывал ему выигрышный билет Powerball.

13 ноября представители Калифорнийской комиссии по лотереям разрешили адвокату Дэвиду Депаоли посмотреть запись с камеры наблюдения Центра техобслуживания Джо в районе Алтадина, штат Калифорния, где бы приобретен билет. По словам юриста, он лично убедился, что выигрышный билет Powerball купил именно Кастро, сорвавший самый крупный лотерейный джекпот в истории.

Позднее Ривере было предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе. Заседание по его делу назначено на 1 декабря.

До этого издание The New York Times писало, что американец выиграл в лотерею $1,76 млрд (169 млрд рублей), получив второй по величине выигрыш в истории США и один из крупнейших джекпотов Powerball за всю историю. Обладателю приза предоставляется выбор: или он получает всю сумму долями в течение 29 лет, или один раз получает $774 млн. За выигрыш ему придется оплатить налог в размере 24-37% от суммы.

В октябре сообщалось, что в Свердловской области неизвестный выиграл пять миллионов рублей и не пришел за призом.

Ранее в Московском регионе россиянин выиграл 500 миллионов рублей.

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