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Депутат попросил ФАС разобраться в удорожании презервативов

Депутат Хамзаев попросил ФАС выяснить причину роста цен на презервативы в России

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uwe umstatter/Global Look Press

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой провести мониторинг изменения цен на презервативы и выяснить причины их резкого увеличения. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу вас дать поручение провести мониторинг изменения цен на презервативы за последние несколько лет, определить причину резкого подорожания и рассмотреть вопрос с точки зрения возможного картельного сговора на этом рынке», — говорится в обращении парламентария к главе ФАС Максиму Шаскольскому.

Депутат считает, что необходимо исследовать современные механизмы снижения цен на презервативы в рамках борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и других заболеваний.

Хамзаев отметил, что средняя стоимость стандартной упаковки из трех презервативов в розничной продаже превышает 300 рублей. Он также подчеркнул, что недостаток использования средств контрацепции может привести к нежелательной беременности, абортам и серьезным последствиям для здоровья женщин.

Депутат также указал на то, что большая часть презервативов, представленных на российском рынке, производится за рубежом, несмотря на импортозамещение. Он призвал провести анализ рекламных стратегий и долю иностранных компаний на рынке контрацепции.

По мнению Хамзаева, резкое увеличение инфекционных заболеваний в России связано с недоступностью и игнорированием использования средств контрацепции. Он подчеркнул необходимость борьбы с этой тенденцией для обеспечения здоровья населения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле ВИЧ-инфицированный мужчина заразил 17-летнюю школьницу, зная о своем диагнозе.

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