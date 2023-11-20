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ЕС закупает рекордные объемы российского СПГ

Поставки СПГ в ЕС выросли на 40% после санкций и повреждения «Северных потоков»

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Depositphotos

Евросоюз стал крупнейшим импортером российского сжиженного газа в 2023 году, потратив на его закупки более $6,6 млрд. Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению независимого эксперта по рынку ресурсов и энергетики Владимира Демидова, причина в том, что против российского СПГ пока не введены санкции.

Ранее Россия не фокусировалась на поставках СПГ в Европу, отправляя в основном трубопроводный газ, отметил эксперт. Однако после введения санкций и взрывов на «Северных потоках» экспорт СПГ компанией «Новатэк» стал одним из немногих способов поставить газ в ЕС, отметил аналитик.

По словам Демидова, объемы российского СПГ, закупаемого Евросоюзом, с 2021 по 2023 год выросли почти на 40%. Совокупно се страны ЕС, покупающие СПГ у России, закупают его в 2-2,5 раза больше, чем Китай.

В начале ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что европейские страны, которые якобы отказались от российского газа, продолжают его закупать. Они делают это через австрийский хаб в Баумгартене. Миллер подчеркнул, что российский газ присутствует на европейском рынке «не в малых объемах».

Ранее были названы последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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