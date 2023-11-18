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Стало известно, почему россияне стали чаще платить через Систему быстрых платежей

NFC-табличка повысила долю оплат через Систему быстрых платежей почти на треть

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Использование платежных NFC-табличек на кассах магазинов увеличило долю платежей через Систему быстрых платежей (СБП) с 15% до 19%, то есть почти на треть. К таким выводам пришли аналитики Делобанка по результатам исследования, проведенного среди предпринимателей и организаций, пользующихся этим инструментом (есть у «Газеты.Ru»).

Опрошенные предприниматели сообщили, что повышение конверсии в СБП происходит за счет трех основных факторов. Первый – NFC-табличка позволяет принимать оплату не только по QR-коду, но и обычным касанием телефона. Это воспринимается покупателями как более удобный вариант.

Второй фактор – сегодня для оплаты по QR-коду его нужно либо распечатать, либо повернуть к клиенту терминал с высветившимся кодом. Это не всегда удобно. NFC-табличка позволяет избежать этих трудностей.

Наконец, платежная табличка привлекает внимание тем, что выделяет ее в зоне кассового обслуживания.

Согласно недавно проведенному исследованию, 34,2% покупателей знают про NFC-таблички, использовали их для оплаты покупок и признают удобство такого метода.

«Выигрывают предприниматели, которые не просто размещают у терминала платежную табличку, но и стимулируют своих продавцов рассказывать о ней покупателям и показывать, как оплатить. У них растет выручка, а расходы на банковские комиссии ощутимо уменьшаются», – отметила директор Делобанка Ирина Кузьмина.

Таблички для оплаты с NFC-чипом появились в России в прошлом году. С начала 2022 года в стране установили более 1,1 тыс. таких табличек.

Технология Near Field Communications (NFC) позволяет обмениваться данными между устройствами на расстоянии 2–20 см — например, между смартфоном и платежным терминалом в торговой точке или кафе.

Ранее в Делобанке рассказали, что почти 85% россиян попробовали оплачивать покупки по QR-коду.

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