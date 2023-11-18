Стало известно, почему россияне стали чаще платить через Систему быстрых платежей

Использование платежных NFC-табличек на кассах магазинов увеличило долю платежей через Систему быстрых платежей (СБП) с 15% до 19%, то есть почти на треть. К таким выводам пришли аналитики Делобанка по результатам исследования, проведенного среди предпринимателей и организаций, пользующихся этим инструментом (есть у «Газеты.Ru»).

Опрошенные предприниматели сообщили, что повышение конверсии в СБП происходит за счет трех основных факторов. Первый – NFC-табличка позволяет принимать оплату не только по QR-коду, но и обычным касанием телефона. Это воспринимается покупателями как более удобный вариант.

Второй фактор – сегодня для оплаты по QR-коду его нужно либо распечатать, либо повернуть к клиенту терминал с высветившимся кодом. Это не всегда удобно. NFC-табличка позволяет избежать этих трудностей.

Наконец, платежная табличка привлекает внимание тем, что выделяет ее в зоне кассового обслуживания.

Согласно недавно проведенному исследованию, 34,2% покупателей знают про NFC-таблички, использовали их для оплаты покупок и признают удобство такого метода.

«Выигрывают предприниматели, которые не просто размещают у терминала платежную табличку, но и стимулируют своих продавцов рассказывать о ней покупателям и показывать, как оплатить. У них растет выручка, а расходы на банковские комиссии ощутимо уменьшаются», – отметила директор Делобанка Ирина Кузьмина.

Таблички для оплаты с NFC-чипом появились в России в прошлом году. С начала 2022 года в стране установили более 1,1 тыс. таких табличек.

Технология Near Field Communications (NFC) позволяет обмениваться данными между устройствами на расстоянии 2–20 см — например, между смартфоном и платежным терминалом в торговой точке или кафе.

Как происходит оплата с помощью NFC-таблички Бесконтактная оплата с помощью NFC-таблички происходит следующим образом. Сотрудник магазина на кассе вводит сумму операции и выбирает способ оплаты NewPay (СБП). Информация передается на чип в NFC-табличке, и покупатель подносит к ней телефон (Android или iOS). Далее клиент автоматически переходит на страницу в интернете с брендированным экраном оплаты. На нем покупатель видит сумму транзакции и сможет выбрать банк для оплаты через «СБПэй» (приложение СБП) для подтверждения платежа и выбора счета. Так работает простая NFC-метка.



Если установлена метка NFC-Tag, оплата через «СБПэй» проходит без загрузки приложения.



Кроме того, оплату можно провести, отсканировав QR-код.Это можно сделать, если телефон не поддерживает NFC.





Ранее в Делобанке рассказали, что почти 85% россиян попробовали оплачивать покупки по QR-коду.