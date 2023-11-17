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В Госдуме объяснили рост цен на жилье в России

Депутат Арефьев: цены на жилье в России выросли из-за дорогого доллара

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Арефьев заявил, что рост цен на недвижимость в России связан с значительно подорожавшим долларом, из-за чего компании стали платить намного больше за строительные материалы: цемент, кирпич, сталь и прочее. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, Центральный банк России и правительство делают вывод о том, что жилье подорожало из-за льготной ипотеки, которой воспользовались многие россияне. Подобная ситуация сразу повлияла на повышение цены на рынке.

Парламентарий считает, что основная проблема в данной ситуации заключается в стоимости доллара. Он объяснил это тем, что российские компании приобретают строительные материалы, а большинство из подобных торговых отношений ведутся исходя из курса доллара.

До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк РФ обеспокоен тем, что рост ипотеки в стране сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов. Жилищные займы выдаются гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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