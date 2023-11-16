Каждая вторая компания в России решила сократить расходы в 2024 году

В следующем году каждая вторая российская компания собирается сократить расходы. Из них треть снизит расходы в пределах 10%, 13% организаций — на 20-30%, еще 2% — на 40-50%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на опрос сервиса «Актион Финансы».

Половина компаний намерена отказаться от раздачи сувенирной продукции с логотипом, 30% — от листовок и наружной рекламы, 28% — от профильных выставок и конференций, а 26% — от маркетинговых исследований. Оставшиеся снизят тарты за счет заморозки запусков новых продуктов, расширения маркетинговых каналов и продвижения товаров. Не будут урезать расходы на маркетинг только 11% участников опроса.

Почти 60% компаний заявили о планах сократить траты на логистику, в частности за счет оптимизации загрузки транспорта и сокращения количества используемых машин и пересмотра логистических маршрутов.

При этом работодатели не будут массово снижать зарплаты сотрудникам. Пойти на это могут только 5% респондентов, а 18%, напротив, хотят повысить персоналу оклады на 10-25%. В то же время основная доля бизнеса — 76% — могут урезать премии в новом году на 10%. Повысить бонусы намерены лишь 5% участников опроса.

О был проведен в конце октября. В исследовании приняло участие 590 представителей среднего и крупного бизнеса из сфер услуг, оптовой и розничной торговли, строительства, легкой промышленности и других отраслей экономики.

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