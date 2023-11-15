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ЕС не предлагал блокировать российские танкеры

Reuters: новые санкции ЕС не затронут перевозку российской нефти морем

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Предложенные Еврокомиссией меры по ужесточению соблюдения лимита цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не предусматривают санкций против российских танкеров. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщали, что Дания получит право инспектировать и блокировать проход российских танкеров через свои территориальные воды.

«Мы не нашли ничего подобного в предложении Еврокомиссии», — рассказал изданию один из дипломатов ЕС. Три эксперта в области морского права также считают, что блокирование судов в проливах Дания будет противоречить нормам морского права.

«Дания никогда ранее не предпринимала подобных действий, это было бы близко к объявлению войны,» — подчеркнул независимый оборонный аналитик Ханс Михаэльсен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что все участники морской торговли должны соблюдать правила международной торговли. «Преждевременно обсуждать серьезные меры, основываясь на неподтвержденных публикациях», — добавил он.

До этого эксперт усомнился в способности Дании проверять все танкеры.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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