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В Минфине рассказали о последствиях санкций против российских алмазов

Минфин РФ: санкции на алмазы приведут к замещению природных камней синтетикой

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Depositphotos

Введение санкций на добываемые в России алмазы может привести к обвалу рынка и замещению природных камней искусственными. Об этом со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Моисеева сообщает РИА Новости.

«Мы видим поставленную цель на создание устойчивого санкционного механизма <…> по закрытию рынков потребления ЮБИ [ювелирно-бриллиантовых изделий] для политически неугодных стран и компаний», — заявил Моисеев после закрытия пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023.

По словам замминистра, искусственное ограничение предложения алмазов на мировых рынках приведет к краткосрочному ажиотажному спросу, а затем к обвалу стоимости алмазов и ускоренному замещению природных камней более доступной по цене синтетикой.

Это поставит в уязвимое положение всех участников рынка природных камней. При этом наиболее пострадает ряд стран Африки, где алмазодобывающая отрасль является заметной частью экономики и обеспечивает благополучие целых регионов.

Кимберлийский процесс — организация производителей и потребителей необработанных алмазов, созданная в 2000 году. В настоящий момент объединяет больше 80 стран. Ее цель – создание системы сертификаций, исключающей попадание в нормальный товарооборот нелегально добытых алмазов, в том числе добытых в зонах вооруженных конфликтов.

5 ноября стало известно, что Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов. Ее доля в их мировой добыче превысила 35%.

Ранее во Франции раскритиковали 12-й пакет санкций против России, включающий, в том числе, импорт алмазов.

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