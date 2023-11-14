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Минтранс сообщил о планах на субсидии авиаперевозчикам в 2024 году

Минтранс заявил, что субсидирование аэропортов Юга в 2024 году может продолжиться

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Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что субсидирование аэропортов Юга в 2024 году может продолжиться — при этом скорее всего, субсидирование перевозчиков за полеты над Россией будет прекращено. Об этом Чалик заявил ТАСС в кулуарах форума «Транспорт России».

«Если они [аэропорты Юга России — «Газета.Ru»] будут закрыты, то да», — заявил Чалик.

Комментируя возможность продления субсидирования перевозчиков за полеты над Россией, чиновник ответил негативно. При этом Чалик отметил, что остальные ежегодные программы субсидирования, в том числе региональные рейсы, рейсы в ДФО и Калининград, будут продолжены.

До этого стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует в 2024 году увеличить присутствие в своем сибирском хабе — международном аэропорту Красноярска имени Д.А. Хворостовского.

В зимнем расписании в Красноярске будет базироваться до 11 воздушных судов, а в летнем — до 12.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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