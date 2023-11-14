Россиянам рассказали, как правильно пользоваться кредитными картами

Проценты по кредитным картам могут достигать 30-60% годовых, и чтобы у заемщика не возник неподъемный долг, нужно соблюдать пять правил. Первое из них – внимательно читать договор с банком. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

«Кредитная карта — это тоже вид кредита. Именно в договоре прописаны все условия, сроки и штрафы. В договоре может быть множество «подводных камней», которые могут разочаровать клиента, доверившегося рекламе. Главное правило — всегда читать мелкий шрифт», — отметил он.

Второе правило – вносить регулярные платежи.

«Многие часто забывают вносить минимальные платежи, из-за чего банк начисляет большие штрафы. Нужно запомнить, сколько дней длится беспроцентный период, и поставить себе напоминание в телефоне за день до его окончания. Если человек успеет погасить весь долг в течение «льготного периода», никакого процента банк взимать не будет», — сказал Родин.

По его словам, если нет возможности выплатить весь долг, до истечения «льготного периода» нужно вносить хотя бы обязательный платеж. Это поможет избежать штрафных санкций.

Третье правило – не использовать более 30% кредита.

«Если человек будет тратить более 30% доступного лимита по кредитной карте, он попадет в список «неудобных клиентов» банка. Из-за этого ему могут отказать в будущем в получении более крупного кредита или новой кредитной карты», — уточнил эксперт.

Четвертое правило – использовать кредитную карту только при необходимости и не покупать с помощью нее то, без чего можно обойтись. По словам Родина, карту не стоит использовать для ежедневных покупок.

Пятое правило – договариваться с банком.

«Если сложилась ситуация, когда льготный период подходит к концу, а у человека нет денег даже на минимальный платеж, нужно обратиться в поддержку банка и все объяснить. В большинстве случаев банки сами заинтересованы в том, чтобы заемщик погасил свой кредит. Нужно постараться договориться на кредитные каникулы или реструктуризацию», — пояснил Родин.

После этого стоит бросить все силы на погашение долга: начать экономить, найти подработку или на крайний случай занять у друзей, добавил он.

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