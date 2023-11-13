Россиянам рассказали о способе накопить на пенсию

С 1 января 2024 года будет запущена программа формирования долгосрочных накоплений, которая направлена на увеличение пенсии. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в интервью агентству «Прайм».

По ее словам, желающие принять участие в программе должны заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Первый год участник сам оплачивает взносы, а государство присоединяется ко второму году. Софинансирование продолжается три года.

Государство берет на себя обязательство софинансировать взносы граждан, если сумма составляет не менее 2 тысяч рублей, однако объемы зависят от дохода участника программы. Максимальная сумма, которую государство добавит, составляет 36 тысяч рублей в год.

Пенсионные выплаты будут доступны мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет. Эти выплаты могут быть срочными (на срок не менее 10 лет) или пожизненными.

В случае особых жизненных ситуаций, таких как оплата дорогостоящего лечения или потеря кормильца участника, граждане смогут использовать средства сбережений досрочно без расторжения договора.

Правопреемники умершего участника программы получат остаток средств на счете.

Госдума в ноябре утвердила индексацию пенсий выше уровня инфляции.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».