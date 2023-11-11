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Агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США на негативный

Агентство Moody's: прогноз рейтинга США ухудшился со стабильного до негативного

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Depositphotos

Аналитики международного агентства Moody's Investors Service изменили прогноз рейтинга США со стабильного на негативный. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В заявлении указано, что ухудшение прогноза произошло из-за возрастания рисков снижения бюджетной устойчивости американской экономики. По данным агентства, в настоящее время США не могут компенсировать эти риски при помощи уникальных кредитных преимуществ страны.

«Агентство изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «Aaa», — подчеркивается в публикации.

Как уточнили эксперты, из-за повышения процентных ставок в государстве Вашингтону необходимо принять эффективные меры в рамках своей фискальной политики. В первую очередь речь идет о реализации инициатив, направленных на сокращение расходов и увеличение доходов государства.

Согласно прогнозам Moody's Investors Service, в противном случае США рискуют столкнуться с «очень большим» бюджетным дефицитом.

21 октября американский министр финансов Джанет Йеллен и глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о росте дефицита бюджета страны до $1,7 трлн в 2023 финансовом году. Данный показатель увеличился на $320 млрд по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее политолог оценил, грозит ли США дефолт из-за рекордного увеличения государственного долга.

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