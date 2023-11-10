Канада сняла санкции с бывших топ-менеджеров Сбербанка

Канада убрала из санкционного списка трех экс-топ-менеджеров Сбербанка, включая бывшего первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте канадского правительства.

«Пункт 481 части 1 Приложения 1 к Положению о специальных экономических мерах (Россия) утратил силу», — сказано в материалах.

Под данным пунктом в документах значился Лев Хасис. В настоящее время его имени в объединенном списке лиц, против которых Канада ввела санкции, нет.

Санкции также были сняты с бывших финдиректора банка Александры Бурико и члена правления Натальи Алымовой, покинувших посты в мае 2022 года.

До этого директор международного отдела экономических санкций Королевского банка Канады Стивен Олсас заявлял, что применение Канадой рестрикций в отношении РФ влияет на жизнь обычных жителей этой страны.

6 ноября в США признали, что санкции не снижают нефтяные доходы России. В октябре нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ удвоились по сравнению с сентябрем и выросли на четверть в годовом выражении.

Ранее в Нидерландах выявили схему обхода антироссийских санкций.