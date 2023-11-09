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В Госдуме назвали преступлением заморозку российских активов за рубежом

Володин: заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что заморозка российских активов за рубежом является преступлением, однако такое решение не скажется на экономике Российской Федерации.

«Незаконное решение США и их «шестерки» — выстрел себе в ногу. Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, своими действиями страны «Большой семерки» окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой строилась правовая система Соединенных Штатов и Европейского союза.

Спикер Госдумы подчеркнул, что заморозка российских активов нанесет непоправимый ущерб международному праву, — другие страны по примеру США смогут забирать то, что посчитают нужным.

После этого, подчеркнул Володин, у России появляются моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств.

При этом он отметил, что на экономику Российской Федерации решение США и их союзников не повлияет. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страна заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.

На этой неделе законопроект о передаче российских средств Киеву получил поддержку комитета конгресса США. Он наделяет президента страны правом конфисковать любые средства РФ в американской юрисдикции и разрешает тратить их на восстановление Украины, гуманитарную помощь и «другие цели». Соответствующие полномочия даются властям США на 5 лет или до тех пор, пока не завершатся военные действия и не будет выплачена компенсация. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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