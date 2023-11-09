В Госдуме назвали преступлением заморозку российских активов за рубежом

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что заморозка российских активов за рубежом является преступлением, однако такое решение не скажется на экономике Российской Федерации.

«Незаконное решение США и их «шестерки» — выстрел себе в ногу. Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, своими действиями страны «Большой семерки» окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой строилась правовая система Соединенных Штатов и Европейского союза.

Спикер Госдумы подчеркнул, что заморозка российских активов нанесет непоправимый ущерб международному праву, — другие страны по примеру США смогут забирать то, что посчитают нужным.

После этого, подчеркнул Володин, у России появляются моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств.

При этом он отметил, что на экономику Российской Федерации решение США и их союзников не повлияет. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страна заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.

На этой неделе законопроект о передаче российских средств Киеву получил поддержку комитета конгресса США. Он наделяет президента страны правом конфисковать любые средства РФ в американской юрисдикции и разрешает тратить их на восстановление Украины, гуманитарную помощь и «другие цели». Соответствующие полномочия даются властям США на 5 лет или до тех пор, пока не завершатся военные действия и не будет выплачена компенсация. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.