Цена нефти марки Brent упала ниже 80 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в среду вечером, 8 ноября, снизились на 2%, при этом стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 21 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,09%, до $75,73.

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявлял, что правительство России в настоящее время обсуждает снятие запрета на экспорт бензина Аи-95 и Аи-92. По его словам, сейчас также ведется обсуждение по снятию запрета на продажу за границу бензина с более низким октановым числом.

До этого агентство Reuters сообщило, что Индия с начала этого года получила экономию в размере $2,7 млрд, покупая у России нефть по сниженной цене из-за санкций стран Запада. Отмечается, что Дели стал крупнейшим покупателем российской нефти, заменив на этом поприще Евросоюз. Нарастив закупки из РФ, Индия сократила поставки сырья из стран Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.