Стало известно, как ослабление рубля отразилось на малом бизнесе

Более 40% предпринимателей малого и среднего бизнеса зафиксировали снижение выручки из-за падения курса рубля и повышения ключевой ставки — таковы результаты опроса сервиса «МойСклад» среди 1275 компаний (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

По данным исследования, 19% респондентов отметили падение выручки на 10-30%, еще 11% — на 10%, 8% — на 30-60%, а 3% потеряли более 60% доходов. В то же время у 49% обороты не изменились, а у 5-8% даже выросли.

Согласно исследованию, самым большим препятствием для ведения бизнеса является инфляция, на нее указали 31% опрошенных. Второе место среди негативных тенденций по мнению предпринимателей — это снижение спроса — 25%.

На трудности с логистикой и сложностями с поставками товаров из-за рубежа пожаловались 18% предпринимателей, а 8% отметили, что ощущают нехватку средств. Некоторые опрошенные выделили, что для них трудности представляет реклама на маркетплейсах и необходимость маркировать товары. При этом 30% предпринимателей заявили, что не испытывают никаких сложностей.

Чаще всего компании реагируют на ситуацию повышением цен — так ответили 38% опрошенных. 11% перешли на российские товары, 9% — на более дешевые товары, 4% взяли или планируют кредиты.

До этого российские предприниматели рассказали о мерах господдержки малого и среднего бизнеса.

Ранее Минтруд посчитал количество россиян, занятых в теневом секторе.