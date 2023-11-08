Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как ослабление рубля отразилось на малом бизнесе

«Мой склад»: 41% предпринимателей потеряли выручку из-за ослабления рубля

close
100%
Shutterstock

Более 40% предпринимателей малого и среднего бизнеса зафиксировали снижение выручки из-за падения курса рубля и повышения ключевой ставки — таковы результаты опроса сервиса «МойСклад» среди 1275 компаний (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

По данным исследования, 19% респондентов отметили падение выручки на 10-30%, еще 11% — на 10%, 8% — на 30-60%, а 3% потеряли более 60% доходов. В то же время у 49% обороты не изменились, а у 5-8% даже выросли.

Согласно исследованию, самым большим препятствием для ведения бизнеса является инфляция, на нее указали 31% опрошенных. Второе место среди негативных тенденций по мнению предпринимателей — это снижение спроса — 25%.

На трудности с логистикой и сложностями с поставками товаров из-за рубежа пожаловались 18% предпринимателей, а 8% отметили, что ощущают нехватку средств. Некоторые опрошенные выделили, что для них трудности представляет реклама на маркетплейсах и необходимость маркировать товары. При этом 30% предпринимателей заявили, что не испытывают никаких сложностей.

Чаще всего компании реагируют на ситуацию повышением цен — так ответили 38% опрошенных. 11% перешли на российские товары, 9% — на более дешевые товары, 4% взяли или планируют кредиты.

До этого российские предприниматели рассказали о мерах господдержки малого и среднего бизнеса.

Ранее Минтруд посчитал количество россиян, занятых в теневом секторе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий