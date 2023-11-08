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В G7 отказались возвращать замороженные активы РФ

Страны G7 не будут разблокировать активы РФ без компенсаций для Украины

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Shutterstock

Страны G7 не будут возвращать Российской Федерации ее активы, которые были заморожены после 24 февраля прошлого года, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел «Большой семерки» по итогам встречи в Токио.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине», — говорится в тексте.

Также в документе указано, что Россия должна быть привлечена к ответственности за действия на Украине.

В коммюнике подчеркивается, что страны G7 готовы в дальнейшем ограничивать доходы РФ от энергетического сектора и ее возможности в области добычи ресурсов.

Также страны G7 выразили сожаление в связи с решением Российской Федерации отозвать ратификационную грамоту Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

До этого комитет конгресса США одобрил конфискацию активов РФ в пользу Украины. В ходе заседания за инициативу проголосовали 40 членов комитета, против высказались двое. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отъем активов РФ за рубежом приведет к ответным мерам, включая юридические.

Ранее МВФ предупредил об угрозе экономике Европы из-за антироссийских санкций.

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