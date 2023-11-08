В G7 отказались возвращать замороженные активы РФ

Страны G7 не будут возвращать Российской Федерации ее активы, которые были заморожены после 24 февраля прошлого года, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел «Большой семерки» по итогам встречи в Токио.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине», — говорится в тексте.

Также в документе указано, что Россия должна быть привлечена к ответственности за действия на Украине.

В коммюнике подчеркивается, что страны G7 готовы в дальнейшем ограничивать доходы РФ от энергетического сектора и ее возможности в области добычи ресурсов.

Также страны G7 выразили сожаление в связи с решением Российской Федерации отозвать ратификационную грамоту Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

До этого комитет конгресса США одобрил конфискацию активов РФ в пользу Украины. В ходе заседания за инициативу проголосовали 40 членов комитета, против высказались двое. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отъем активов РФ за рубежом приведет к ответным мерам, включая юридические.

Ранее МВФ предупредил об угрозе экономике Европы из-за антироссийских санкций.