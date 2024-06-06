Дело таксиста-мигранта, высадившего ветеранов СВО, закрыли после ноты МИД Киргизии

Уголовное дело против таксиста-мигранта, который высадил ветеранов СВО в Москве за разговор о «Крокусе», было решено прекратить. Об этом сообщил МИД Киргизии.

«На основании обращения данного гражданина Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации заявителю была оказана необходимая консульско-правовая помощь <...> В связи с отсутствием состава преступления, уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено» — заявила пресс-служба ведомства.

До этого посольство Киргизии в Москве направило ноту в адрес МИД РФ. В обращении содержалась просьба об объективном расследовании дела.

Инцидент произошел после того, как участники СВО вызвали машину и сели в приехавший автомобиль. Во время поездки они, по словам одного из мужчин, затронули тему теракта в «Крокус Сити Холле». В этот момент водитель-мигрант потребовал отменить поездку, после чего открыл заднюю дверь и попытался вытащить одного из пассажиров.

Позднее водитель, высадивший участников СВО, поделился подробностями произошедшего. В беседе с журналистами мужчина заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» упоминался в разговоре военных, но не был основной причиной инцидента. Водитель решил завершить поездку после того, как клиенты изменили способ оплаты во время поездки.

Ранее в Волгограде жесткое ДТП с десятью машинами попало на видео.