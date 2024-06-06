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Россия кратно увеличила экспорт пшеницы

«Агроэкспорт»: Россия почти в 20 раз нарастила поставки пшеницы в Китай

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Andrew Kravchenko/AP

Россия в январе-апреле 2024 года нарастила поставки пшеницы в Китай в 19,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 96,6 тыс. тонн на $25,2 млн. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные центра «Агроэкспорт» и китайской таможни.

За указанный период Китай увеличил внешние закупки пшеницы лишь на 3,5% — до 6,2 млн тонн. По итогам 2023 года доходы РФ от продажи зерновых в КНР взлетели в 3,7 раза — до почти $325 млн против $87,4 млн годом ранее.

В том числе экспорт российской пшеницы в Китай вырос до $35 млн ($2,7 млн в 2022 году), ячменя — до $110,2 млн ($18,1 млн), кукурузы — до $91,7 млн ($29,7 млн).

В марте контракты на российскую пшеницу начали дорожать. Если в начале года цена составляла $242/т, то весной она пробила $200/т. В 2024 году мировые запасы злаков снизятся до минимума за 9 лет, прогнозируют эксперты, что приведет к дальнейшему росту цен.

Ситуацию усложняет уход западных трейдеров из РФ — они лишились доступа к осмотру полей и оценке урожая.

Ранее засушливая погода в России подстегнула мировой рост цен на пшеницу

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