Потенциальный новичок «Спартака» выдвинул ультиматум клубу

Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок выдвинул условие московскому «Спартаку» для осуществления перехода.

По информации Ивана Карлова, футболист потребовал наличие возможности бороться за место в основном составе с вратарем Александром Максименко, а не быть вторым номером в команде. После того, как в клубе узнали об условиях Латышонка, взяли паузу в переговорах.

По информации СМИ, Латышонок должен был подписать контракт с петербургским «Зенитом» сразу по окончании Суперфинала Кубка России, состоявшегося 2 июня в «Лужниках», однако этого не произошло.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 95-й минуте оформил Нуралы Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов успешно прошел медосмотр для «ПСЖ», о трансфере объявят в ближайшее время.