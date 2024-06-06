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В Индонезии изучают возможность ввести безвизовый режим для туристов из 20 стран

Индонезия изучает возможность отменить визы для туристов из 20 стран, включая РФ

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Shutterstock

Индонезия в настоящее время рассматривает возможность отмены визового режима для граждан ряда стран, из которых в республику прибывает больше всего туристов. В том числе речь идет о РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на министра туризма и креативной экономики азиатского государства Сандиага Уно.

«Мы представили наш запрос и предложение, и сейчас идет его обсуждение среди министерств в рамках подготовки к одобрению президентом», — рассказал глава профильного ведомства.

Он уточнил, что речь идет о введении безвизового режима для туристов из 20 стран.

28 мая министр туризма и креативной экономики Индонезии сообщил, что в течение последних двух лет власти страны совместно с российским руководством принимали меры для восстановления прямых авиарейсов из РФ на остров Бали. По словам Уно, сейчас появилась надежда на успешное завершение этого процесса в ближайшем будущем.

Как сказал глава профильного ведомства, около 90% российских туристов осведомлены о возможности отправиться на отдых на Бали. Более того, этот остров нередко рассматривается ими как основное направление для путешествий.

Ранее аналитики выяснили, какие направления в РФ оказались наиболее востребованы среди туристов в этом году.

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